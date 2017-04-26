Чайка: число людей, содержащихся в СИЗО дольше года, в 2016 году выросло на 69%

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число людей, которые содержатся под стражей до суда более года, в минувшем году в России выросло на две трети. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

Так, по его словам, в прошлом году "число арестованных по неоконченным делам (находившихся в производстве) следователей МВД и СК России увеличилось на 4% и составило почти 26 тысяч человек, из них 1,3 тыс. (рост на 69%) на конец 2016 года содержались в следственных изоляторах уже более года".