Генпрокурор РФ предлагает ужесточить наказание за киберпреступления

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает необходимым ужесточить наказание за киберпреступления. Об этом он заявил, выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране в Совете Федерации.

"На наш взгляд, как практиков-правоприминителей, встает вопрос об усилении уголовной ответственности за такие деяния. Это тот самый случай, когда надо это сделать", - сказал генпрокурор.