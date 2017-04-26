Генпрокурор РФ предлагает ужесточить наказание за киберпреступления

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает необходимым ужесточить наказание за киберпреступления. Об этом он заявил, выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране в Совете Федерации.
"На наш взгляд, как практиков-правоприминителей, встает вопрос об усилении уголовной ответственности за такие деяния. Это тот самый случай, когда надо это сделать", - сказал генпрокурор.