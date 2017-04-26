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Предполагаемый соучастник отца полковника Захарченко обвиняется в растрате 1,5 млн руб.

Происшествия
26 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Следствие при этом не исключает, что Владимир Корьевкин мог давать взятку самому полковнику Захарченко
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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин обвиняется в растрате 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Дарья Евменина.

"Следствие вменяет нашему подзащитному растрату 1,5 млн рублей средств банка", - сказала она.

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Корьевкин считается предполагаемым пособником крупной растраты, участником которой является отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Корьевкина до 30 мая, он обвиняется по ч. 5 ст. 33 и 4 ст. 160 УК РФ.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Виктор Захарченко занимал должность заместителя генерального директора в коммерческом банке "Московское ипотечное агентство", в котором Корьевкин был председателем правления. С апреля 2015 года он занимает должность советника председателя правления ББР-банка.

Период вменяемого Корьевкину преступления датируется с июля 2014 года по апрель 2015 года. По словам источника, он взял на работу Виктора Захарченко на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей, хотя Захарченко должного образования и опыта не имел. Всего за указанный период Захарченко получил 1,5 млн рублей, которыми распорядился в своих корыстных интересах.

Кроме того, следователь в Мосгорсуде  заявил, что, по мнению правоохранительных органов, Корьевкин мог давать взятку Дмитрию Захарченко. "В квартире Дмитрия Захарченко были обнаружены деньги с пометками банка (КБ "Московское ипотечное агентство" - прим. ТАСС), где работает жена Корьевкина", - сказал следователь, отметив, что в этой связи проверяется информация о возможной даче Корьевкиным взятки Дмитрию Захарченко.

В свою очередь адвокат в суде отметил, что дела Корьевкина и Дмитрия Захарченко никак не связаны. "Моего подзащитного обвиняют в растрате, о взятке никакой речи не идет", - сказал он.

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