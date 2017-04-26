Предполагаемый соучастник отца полковника Захарченко обвиняется в растрате 1,5 млн руб.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин обвиняется в растрате 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Дарья Евменина.

"Следствие вменяет нашему подзащитному растрату 1,5 млн рублей средств банка", - сказала она.

Корьевкин считается предполагаемым пособником крупной растраты, участником которой является отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Корьевкина до 30 мая, он обвиняется по ч. 5 ст. 33 и 4 ст. 160 УК РФ.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Виктор Захарченко занимал должность заместителя генерального директора в коммерческом банке "Московское ипотечное агентство", в котором Корьевкин был председателем правления. С апреля 2015 года он занимает должность советника председателя правления ББР-банка.

Период вменяемого Корьевкину преступления датируется с июля 2014 года по апрель 2015 года. По словам источника, он взял на работу Виктора Захарченко на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей, хотя Захарченко должного образования и опыта не имел. Всего за указанный период Захарченко получил 1,5 млн рублей, которыми распорядился в своих корыстных интересах.

Кроме того, следователь в Мосгорсуде заявил, что, по мнению правоохранительных органов, Корьевкин мог давать взятку Дмитрию Захарченко. "В квартире Дмитрия Захарченко были обнаружены деньги с пометками банка (КБ "Московское ипотечное агентство" - прим. ТАСС), где работает жена Корьевкина", - сказал следователь, отметив, что в этой связи проверяется информация о возможной даче Корьевкиным взятки Дмитрию Захарченко.

В свою очередь адвокат в суде отметил, что дела Корьевкина и Дмитрия Захарченко никак не связаны. "Моего подзащитного обвиняют в растрате, о взятке никакой речи не идет", - сказал он.