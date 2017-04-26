Чайка считает ненормальной ситуацию, когда суд не поддерживает позицию прокурора

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал ненормальной ситуацию, когда при рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемых и обвиняемых суд поддерживает позицию следователя, а не прокурора.

"Сегодня ненормально, когда в суде прокурор высказывает одну позицию, а следователь другую, и суд поддерживает по аресту позицию следователя. Это ненормально, потому что от имени государства прокурор выступает. Именно прокурор выполняет функции уголовного преследования, а не следователь. Следователь - это как бы рабочий инструмент в руках прокурора", - заявил генпрокурор, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

Он сообщил, что количество случаев незаконного возбуждения уголовных дел за последние 2,5 года достигло 6,7 тыс., в 1,3 тыс. из них были содержащиеся под стражей, никто не понес за это ответственность. По мнению Чайки, во всем цивилизованном мире срабатывает не жестокость наказания, а принцип его неотвратимости. "Человек будет знать, что если он нарушил закон и будет сам привлечен к уголовной ответственности за это дело, то он будет совершенно по-другому подходить к аресту, к срокам уголовного расследования, возбуждению уголовного дела", - сказал генпрокурор.

По его словам, во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: либо сам расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. "У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции", - добавил он.