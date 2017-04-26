На молокозаводе "Алросы" в Якутии произошел взрыв, есть жертвы

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода "Алросы" в Якутии.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В результате нарушения технологического процесса в селе Арылах в совхозе Новый компании "Алроса" в производственном цехе произошел хлопок емкости автоклава. В результате погибла работница предприятия и слесарь", - сказал источник. Еще один человек пострадал.
В экстренных службах отметили, что нарушения технологического процесса и разрушений на заводе нет.