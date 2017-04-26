Дадина оштрафовали за нарушение правил пикетирования

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей активисту Ильдару Дадину за нарушение правил при проведении пикета. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Суд признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставлен в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении он был отпущен из отделения полиции.

В ходе заседания Дадин приобщил к материалам дела плакаты и получасовую видеозапись, на которой запечатлен его одиночный пикет до задержания. "Обратите внимание, мой подзащитный стоит один, а его снимает журналист", - прокомментировал видеозапись адвокат Николай Зборошенко, подчеркнув, что данное видео подтверждает невиновность Дадина.

В суде в среду был допрошен в качестве свидетеля полицейский Сергей Скобликов, составлявший рапорт об административном правонарушении в отношении Дадина. "Когда я подошел к группе молодых людей, среди которых стоял Дадин, у него в руках был плакат. Я сделал ему замечание, после чего все стали снимать происходящее на телефоны. Потом в руках уже другого пикетчика появился еще один плакат", - рассказал сотрудник полиции.

Как заявил Дадин уже после заседания, сегодняшнее решение будет им обжаловано.