Соучастник хищения 2,4 млрд руб. у Пробизнесбанка осужден на 4 года и 1 млн руб. штрафа

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего главу департамента корпоративных финансов ОАО АКБ "Пробизнесбанк" Николая Алексеева, признанного виновным в хищении 2,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Судебный процесс в отношении Алексеева прошел в особом порядке, так как 47-летний подсудимый признал вину по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение путем присвоения в особо крупном размере").

Как установлено судом и следствием, Алексеев, занимая должность в банке, с сентября 2014 года по июль 2015 года "совместно с руководителями и иными работниками банка, а также при помощи других лиц - всего более 15 человек, присвоил денежные средства в сумме более 2,4 млрд рублей, принадлежащие кредитной организации".

Деньги были присвоены путем выдачи юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом. Средства под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных соучастникам организаций, после чего аккумулировались на расчетном счете кипрской компании.

Материалы уголовного дела в отношении сообщников Алексеева выделены в отдельное производство, расследование по нему продолжается.