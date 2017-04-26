В Болгарии на границе с Турцией таможенники обнаружили в консервах 214 кг героина

СОФИЯ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские таможенники задержали на границе с Турцией крупную партию наркотиков стоимостью около 14 млн левов (около €7 млн). Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства.

"Наркотики находились в грузовом автомобиле с иранской регистрацией, который по документам перевозил из Ирана в Польшу консервные банки с приправой. При рентгенологическом контроле на контрольно-пропускном посту "Капитан Андреево" была выявлена разная плотность однотипного товара. В итоге в 468 банках было обнаружено 214 кг наркотика", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика, гражданин Ирана, задержан на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения и штраф от €100 до €150 тысяч. Автомобиль будет конфискован в пользу государства, а героин уничтожен. Расследование происшествия продолжается.