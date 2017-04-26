В Болгарии на границе с Турцией таможенники обнаружили в консервах 214 кг героина

Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим МалыхинымСпорт 26 апреля, 17:26
Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"Спорт 26 апреля, 17:20
Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три годаСпорт 26 апреля, 17:16
Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-ДонуНовости агентства 26 апреля, 17:15
Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018Спорт 26 апреля, 17:09
Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в маеСпорт 26 апреля, 16:53
Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской областиЭкономика и бизнес 26 апреля, 16:52
Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"Спорт 26 апреля, 16:49
В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменовСпорт 26 апреля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские таможенники задержали на границе с Турцией крупную партию наркотиков стоимостью около 14 млн левов (около €7 млн). Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства.
"Наркотики находились в грузовом автомобиле с иранской регистрацией, который по документам перевозил из Ирана в Польшу консервные банки с приправой. При рентгенологическом контроле на контрольно-пропускном посту "Капитан Андреево" была выявлена разная плотность однотипного товара. В итоге в 468 банках было обнаружено 214 кг наркотика", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика, гражданин Ирана, задержан на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения и штраф от €100 до €150 тысяч. Автомобиль будет конфискован в пользу государства, а героин уничтожен. Расследование происшествия продолжается.