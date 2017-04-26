Осужденная за попытку примкнуть в ИГ Караулова этапирована в вологодскую колонию

Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим МалыхинымСпорт 26 апреля, 17:26
Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"Спорт 26 апреля, 17:20
Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три годаСпорт 26 апреля, 17:16
Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-ДонуНовости агентства 26 апреля, 17:15
Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018Спорт 26 апреля, 17:09
Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в маеСпорт 26 апреля, 16:53
Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской областиЭкономика и бизнес 26 апреля, 16:52
Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"Спорт 26 апреля, 16:49
В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменовСпорт 26 апреля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), осужденную на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", этапировали для отбывания наказания в колонию в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
"Варю этапировали для отбытия наказания в женскую колонию номер 1 Вологодской области", - сказал он.
22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима.
При этом ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - один год и два месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии три года и четыре месяца.
Принимая решение, суд не нашел оснований для вынесения девушке условного наказания. Как отмечалось в приговоре МОВС, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности".
27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня. Она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.