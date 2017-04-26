Осужденная за попытку примкнуть в ИГ Караулова этапирована в вологодскую колонию

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), осужденную на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", этапировали для отбывания наказания в колонию в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Варю этапировали для отбытия наказания в женскую колонию номер 1 Вологодской области", - сказал он.

Дело Карауловой

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима.

При этом ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - один год и два месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии три года и четыре месяца.

Принимая решение, суд не нашел оснований для вынесения девушке условного наказания. Как отмечалось в приговоре МОВС, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности".

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня. Она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.