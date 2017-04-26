Прокуратура возбудила дело по нарушениям сброса сточных вод липецким заводом "Лебедянский"

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ЛИПЕЦК, 26 апреля. /ТАСС/. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура после проверки возбудила административное дело в отношении завода "Лебедянский" в Липецкой области, где накануне обрушилась кровля, а также несколько тонн сока вылились в реку Дон. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"После проверки завода "Лебедянский", входящего в группу компаний "РерsiCo", были выявлены нарушения в порядке сброса сточных вод в реку Дон. По данному факту в отношении ООО "Лебедянский" и инженера-эколога предприятия природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф, а также приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.
В прокуратуре пояснили, что завод использует реку Дон для сброса очищенных сточных вод и, в соответствии с требованиями законодательства России, руководство завода обязано вести учет сточных вод с помощью специального оборудования и проводить мониторинг реки, составляя отчеты о загрязнении. "В ходе проверки было установлено, что на заводе не установлено оборудование по учету сточных вод и, соответственно, он не выполняет требования законодательства РФ", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 25 апреля на заводе "Лебедянский" в Липецкой области произошло обрушение кровли, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, во время ЧП была нарушена герметичность упаковки готовой продукции, из-за чего в реку Дон вылилось несколько тонн сока.
По данным областной прокуратуры, массовой гибели рыбы в результате загрязнения водоема не обнаружено, однако региональное управление Росприроднадзора также возбудило административное дело в отношении предприятия.