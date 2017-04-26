Чайка требует расширить полномочия прокуроров для более эффективной защиты прав граждан

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Расширение полномочий прокуроров на этапе следствия, приоритет позиций гособвинителя в суде, снижение роста нарушений, допускаемых на этапе предварительного следствия и другие важные для системы правосудия вопросы затронул в своем докладе в Совете Федерации генпрокурор России Юрий Чайка.

Одной из важнейших в докладе стала тема расширения полномочий прокуроров в ходе следствия для того, чтобы наиболее эффективно и полно защищать права граждан РФ, чтобы под арест не попадали люди, которым можно избрать более мягкую меру пресечения.

За последние 2,5 года количество незаконно возбужденных дел достигло 6,7 тыс., по 1,3 тыс. были проведены аресты, но никто не понес за это ответственность, рассказал Чайка. По его словам, во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: либо сам расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. "У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции", - добавил он.

За прошлый год число людей, содержащихся в СИЗО дольше года, выросло на 69 %.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала рассмотреть предложения по расширению полномочий прокуроров. По ее словам, на первой сессии Совфеда осенью комитет должен будет доложить проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченной по правам человека предложения о расширении прокурорских полномочий.

Говорим прокурор - подразумеваем государство

Чайка назвал ненормальной ситуацию, когда суд не поддерживает позицию прокурора при рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемых и обвиняемых, а встает на сторону следователя. "От имени государства прокурор выступает. Именно прокурор выполняет функции уголовного преследования, а не следователь. Следователь - это как бы рабочий инструмент в руках прокурора", - сказал Чайка.

С данной позицией согласна Матвиенко, которая также назвала практику, когда прокуроры просят об избрании домашнего ареста или залога, а суд оставляет человека под стражей, "абсолютно ненормальной".

Генпрокурор РФ также обеспокоен ростом нарушений, допускаемых в ходе предварительного следствия. "Повсеместно следствие "проседает". Количество выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех органов предварительного расследования за год вновь выросло, превысив 5 миллионов (нарушений)", - сказал он.

Он также рассказал о росте числа расследованных уголовных дел в 2016 году в МВД - на 60 %, в СК - на 25 %. "При этом с одной стороны упрощается процесс сбора доказательств, установления причинной связи между деянием и последствиями, с другой - расследование сложных дел растягивается на годы. Причем в последнее время ситуация все больше усугубляется", - подчеркнул Чайка.

Дополнительные полномочия нужны прокуратуре и при проведении всех оперативных мероприятий, в том числе обысков и контрольных закупок. В прошлом году только в системе МВД прокурорами установлено 500 тыс. фактов несоблюдений закона, в том числе более 2 тыс. нарушений при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий: обследований помещений, зданий, транспорта. Каждое второе из них - в отношении предпринимателей, что негативно отражается на их хозяйственной деятельности, сказал Чайка.

А вот участие прокуроров в этих проверках не предусмотрено, хотя ЕСПЧ неоднократно указывал в своих решениях на эту проблему и обращал внимание, что "санкционирование такой работы должно осуществляться независимым органом", которым и должна стать прокуратура. Соответствующий проект закона находится в Госдуме, но "буксует", сказал Чайка.

Прокуратура - за граждан

Прокуроры в прошлом году подали 600 тыс. исков в защиту прав граждан на 14 млрд рублей, сказал Чайка.

По его словам, было выявлено более 3 млн нарушений прав и свобод граждан, 70 % из 600 тысяч исков заявлялись в интересах работников, не получавших зарплату, удалось погасить задолженность по зарплатам в размере 28,5 млрд рублей. В сфере экономики прокуроры пресекли более 1 млн нарушений. За 2016 год выявили 350 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, по материалам прокуратуры было возбуждено более 900 уголовных дел. Сто семьдесят тысяч (вдвое меньше) нарушений закона выявлено в сфере защиты прав предпринимателей - сократилось число проверок бизнеса, установление не предусмотренных законом процедур, запретов и платежей.

Перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам за года погашено более 40 млрд рублей долгов.

В 2016 году прокурорами были проверены более 2,5 тыс. предприятий ОПК, есть положительные изменения в этой сфере, касающиеся своевременного исполнения оборонного заказа. В то же время только в Москве выявлены 800 фирм-однодневок для вывода средств гособоронзаказа, услугами таких организаций пользовались также контрагенты головных исполнителей гособоронзаказа для вывода поступивших средств", - сообщил Чайка. При этом ГОЗ своевременно выполняется на 99 %.

Виртуальные преступления - реальное наказание

Генпрокурор предложил ужесточить наказание за киберпреступления. В 2016 году количество данного вида преступлений возросло почти в два раза, составив более 42 тыс., большинство которых имело корыстный характер, отметил Чайка. Он призвал обязать руководителей кредитных организаций информировать правоохранительные органы о посягательствах на их сетевые ресурсы, а также предусмотреть санкции за непринятие банками надлежащих мер по защите денежных вкладов.

Антитеррор

Более полутора тысяч выявленных в РФ террористических преступлений в 2016 году касались участия граждан в террористических организациях в стране и за рубежом, заявил Чайка, добавив, что всего выявлено 2,227 тыс. преступлений террористического характера.

В 2016 году по требованиям Генпрокуратуры заблокирован доступ к 1,2 тыс. интернет-ресурсов, где распространялись идеи радикального ислама, призывы к террористической деятельности, с 18,5 тыс. сайтов удалена противоправная информация экстремистского характера.

Мало места

Проблему с размещением незаконных мигрантов и выдворением их за пределы РФ нужно срочно решать, отметил генпрокурор. Приемники для мигрантов переполнены из-за недостатка средств на депортации. После проверок в 2016 году работы центров временного содержания иностранных граждан в ряде регионов количество содержащихся в них лиц значительно превышало нормативную вместимость, а ожидание уже находящихся в этих центрах длилось от 3 до 6 месяцев, отметил Чайка.

Он напомнил, что на содержание одного мигранта в месяц затрачивается 23 тысячи рублей, что в два раза больше, чем стоимость авиабилета из России в страны ближнего зарубежья.

Такая ситуация сложилась в октябре прошлого года. Генпрокуратура проинформировала о результатах проверки руководство страны, после чего правительством были выделены дополнительные средства для исполнения решений судов о выдворении иностранцев за пределы РФ.