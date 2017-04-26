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В 2017 г. возбуждено 15 дел в отношении боевиков из КБР, воевавших в Сирии

Происшествия
26 апреля, 18:23 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 26, апреля. /ТАСС
Как сообщил представитель республиканской прокуратуры, дело двоих боевиков направлено в суд, двое осуждены, 78 человек объявлены в международный розыск
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НАЛЬЧИК, 26 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили с начала этого года 15 уголовных дел в отношении жителей Кабардино-Балкарии (КБР), подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на территории Сирии. Об этом сообщили в среду в республиканской прокуратуре.

"Особое внимание уделяется вопросам противодействия проявлениям международного терроризма. В текущем году возбуждено 15 уголовных дел в отношении 15 участников НВФ на территории Сирии, направлено в суд - два, осуждено - два, в отношении 78 организован международный розыск", - сообщил представитель ведомства.

Также с начала года в республике выявлено 38 преступлений террористического и экстремистского характера, к уголовной ответственности привлечено 11 участников и пять пособников НВФ. Правоохранителям также удалось выявить три факта финансирования терроризма.

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