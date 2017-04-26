Более 30 населенных пунктов Владимирской области остаются без электричества из-за непогоды

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ВЛАДИМИР, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Энергетики устраняют массовые нарушения энергоснабжения во Владимирской области, где из-за сильного ветра без света остаются 34 населенных пункта пяти районов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия "Владимирэнерго".
"По данным на 17:00 мск энергетики восстанавливают энергоснабжение в 34 населенных пунктах Гусь-Хрустального, Вязниковского, Собинского, Киржачского и Судогодского районов области. Работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей", - сказал руководитель пресс-службы Михаил Вербин.
Как уточнили в ведомстве, причиной отключения стал сильный южный ветер с порывами до 20 м/с. На места повреждений были незамедлительно выдвинуты бригады энергетиков Владимирэнерго, которые в данный момент ведут восстановление электроснабжения населенных пунктов. Всего в восстановительных работах занято 11 бригад, 32 человека и 11 единиц техники. Для подключения социально-значимых объектов энергетики используют резервные источники электроснабжения.