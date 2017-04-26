Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 населенных пунктов Владимирской области остаются без электричества из-за непогоды

Происшествия
26 апреля, 17:56 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Причиной отключения стал сильный южный ветер с порывами до 20 м/с
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Энергетики устраняют массовые нарушения энергоснабжения во Владимирской области, где из-за сильного ветра без света остаются 34 населенных пункта пяти районов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия "Владимирэнерго".

"По данным на 17:00 мск энергетики восстанавливают энергоснабжение в 34 населенных пунктах Гусь-Хрустального, Вязниковского, Собинского, Киржачского и Судогодского районов области. Работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей", - сказал руководитель пресс-службы Михаил Вербин.

Как уточнили в ведомстве, причиной отключения стал сильный южный ветер с порывами до 20 м/с. На места повреждений были незамедлительно выдвинуты бригады энергетиков Владимирэнерго, которые в данный момент ведут восстановление электроснабжения населенных пунктов. Всего в восстановительных работах занято 11 бригад, 32 человека и 11 единиц техники. Для подключения социально-значимых объектов энергетики используют резервные источники электроснабжения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
5
Совфед одобрил закон, запрещающий давать детям бранные имена
6
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки Америки
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама