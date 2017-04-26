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СК передал в суд дело экс-министра спорта Оренбургской области Пивунова

Происшествия
26 апреля, 18:04 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
К трем обвинениям в отношении Пивунова добавилось еще одно, оно выделено в отдельное производство
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ОРЕНБУРГ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении экс-министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова, которого обвиняют в присвоении более 182 тыс. руб. за служебные командировки и превышении полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что Пивунову предъявлено еще одно обвинение, по уголовному делу по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В СК уточнили, что оно выделено в отдельное производство.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Пивунова. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Присвоение с использованием служебного положения" и трех преступлений по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Пивунов ездил за бюджетный счет в командировки за пределы Оренбургской области для того, чтобы принять участие в мероприятиях, которые не относились к его служебной деятельности, вследствие чего чиновник присвоил 182 тыс. руб. Кроме того, в 2014-2016 годах он арендовал для своего сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн руб.

Олег Пивунов 26 октября 2016 года на время следствия был отстранен от должности, он находится под домашним арестом.

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