МВД Ставрополя проверяет информацию о втором нападении на блогера Илью Варламова

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СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о втором нападении на блогера Илью Варламова в Ставрополе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.
Ранее Варламов написал в своем Twitter, что в среду утром на него напали у аэропорта Ставрополя. Как сообщил блогер, "на глазах у полиции" его облили зеленкой и несколько раз ударили.
"По данному факту будет проведено разбирательство. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.
О втором нападении Варламов сообщил в своем Twitter и на странице в "Живом Журнале". По словам блогера, инцидент произошел в одном из микрорайонов Ставрополя во время подготовки к съемке. "Начали говорить: что мы тут снимаем, зачем мы сюда приехали, уезжайте из города <…> Какое-то время мы с ними пререкались, затем сразу подбежали (люди - прим. ТАСС), которые были у аэропорта (во время первого нападения - прим. ТАСС), начали кидать мукой, опять облили зеленкой, начали бить ногами, пытались разбить технику", - написал Варламов.
По информации пресс-службы краевого управления МВД, после первого нападения Варламов написал соответствующее заявление, сейчас он направляется в отдел полиции, чтобы составить еще одно.