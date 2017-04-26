Генпрокуратура завела дело против "Победы" после инцидента с ребенком с ДЦП

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбуждено после прокурорской проверки в отношении авиакомпании "Победа", отказавшейся пропустить на борт самолета женщину с ребенком, больным детским церебральным параличом (ДЦП).
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Проведенная Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверка установила, что отказ в посадке на рейс "Москва - Екатеринбург" авиакомпании "Победа" женщине с больным ребенком был необоснованным.
"По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору ООО "Авиакомпания "Победа" представление об устранении нарушений федерального законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг"), подчеркнули в надзорном ведомстве.
По информации СМИ, 15 апреля сотрудник авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково отказал больному ребенку и его матери в допуске на рейс.