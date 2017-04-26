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Гипермаркет Metro на севере Москвы частично эвакуирован из-за задымления

Происшествия
26 апреля, 18:44 дата обновления: 26 апреля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По предварительным данным, причиной задымления стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Посетители гипермаркета Metro Cash&Carry на Дмитровском шоссе эвакуированы из-за незначительного задымления. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"Незначительное задымление произошло в гипермаркете по адресу Дмитровское шоссе, 165. Посетители были частично эвакуированы сотрудниками администрации", - сообщили в столичном ГУ МЧС. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, были эвакуированы около 150 человек.

По предварительным данным, причиной задымления стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе, пожара в здании не было.

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