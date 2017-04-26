Суд арестовал три квартиры экс-главы Марий Эл и две квартиры его мачехи

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей бывшего губернатора Республики Марий Эл Леонида Маркелова.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

"Судом было арестовано имущество Маркелова, речь идет о трех квартирах, одной в Москве и двух в Йошкар-Оле, а также двух квартирах, принадлежащих его мачехе", - сообщил Севрук.

Доход Маркелова за 2016 год составил 3,13 млн рублей (в 2015 году - 3,14 млн рублей). Помимо указанных квартир, в его собственности находится нежилое помещение площадью 60,1 кв. м. Также дочь Маркелова владеет половиной квартиры площадью 153,5 кв. м.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. 13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

Главное управление СК по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки", его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Никто из фигурантов дела не признает своей вины. Маркелов ранее в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" предпринимателем Николаем Кривашом. По словам Макелова, "Криваш купил "Тепличное" за 250 млн рублей, это адекватная цена за предприятие, в собственности которого 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота". По решению Басманного суда столицы Маркелов и Кожанова были заключены под стражу до 12 июня.