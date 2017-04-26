Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-сотрудник Татфондбанка и его брат оштрафованы на 1,5 млн рублей за подкуп

Происшествия
26 апреля, 20:16 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 26, апреля. /ТАСС
Владимир Кайль в 2015 году вымогал деньги за проведение незаконных финансовых операций у представителей четырех юридических лиц, открывших счета в отделении банка в Саратове
Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в Саратове оштрафовал на 1,5 млн рублей бывшего управляющего операционным офисом Татфондбанка и его брата за подкуп с вымогательством денег у клиентов банка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

По данным следствия, в 2015 году Владимир Кайль, будучи управляющим операционным офисом Татфондбанка в городе Саратове, вымогал деньги у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты в данном отделении банка за проведение ими незаконных финансовых операций. Причем к совершению преступления он привлек своего брата Александра Кайля. Таким образом, родственники получили свыше 200 тысяч рублей. При получении последней суммы Александр Кайль был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Читайте также новости по теме:
Проблемы банковской системы Татарстана
© Егор Алеев/ТАСС
Банк России подал иск о признании лишенного лицензии Татагропромбанка банкротом
Татфондбанк признан банкротом
Уволен глава Нацбанка Татарстана

"Приговором суда братьям назначено наказание в виде штрафов, при этом Владимиру Кайлю с учетом отбывания наказания в виде домашнего ареста в сумме 1 млн рублей, Александру Кайлю - в сумме 500 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

В ходе расследования уголовного дела следователи внесли в центральное отделение банка и операционное отделение офиса в городе Саратове представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела безопасности операционного офиса в Саратове получил выговор, начальник отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

История Татфондбанка

Как сообщалось, Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом. Недостаток активов Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составил 118,3 млрд рублей.

3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере до 16 апреля 2017 года, был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. 17 марта по этому же делу до 16 апреля 2017 года суд поместил под домашний арест бывшего первого зампредседателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества выявили второй эпизод преступной деятельности Мусина. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Проблемы банковской системы Татарстана
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
7
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
Темы дня
Загрузка...
Реклама