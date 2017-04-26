Экс-сотрудник Татфондбанка и его брат оштрафованы на 1,5 млн рублей за подкуп

САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в Саратове оштрафовал на 1,5 млн рублей бывшего управляющего операционным офисом Татфондбанка и его брата за подкуп с вымогательством денег у клиентов банка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

По данным следствия, в 2015 году Владимир Кайль, будучи управляющим операционным офисом Татфондбанка в городе Саратове, вымогал деньги у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты в данном отделении банка за проведение ими незаконных финансовых операций. Причем к совершению преступления он привлек своего брата Александра Кайля. Таким образом, родственники получили свыше 200 тысяч рублей. При получении последней суммы Александр Кайль был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

"Приговором суда братьям назначено наказание в виде штрафов, при этом Владимиру Кайлю с учетом отбывания наказания в виде домашнего ареста в сумме 1 млн рублей, Александру Кайлю - в сумме 500 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

В ходе расследования уголовного дела следователи внесли в центральное отделение банка и операционное отделение офиса в городе Саратове представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела безопасности операционного офиса в Саратове получил выговор, начальник отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

История Татфондбанка

Как сообщалось, Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом. Недостаток активов Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составил 118,3 млрд рублей.

3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере до 16 апреля 2017 года, был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. 17 марта по этому же делу до 16 апреля 2017 года суд поместил под домашний арест бывшего первого зампредседателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества выявили второй эпизод преступной деятельности Мусина. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей.