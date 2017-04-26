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На Кольской АЭС из-за отказа на транзитной линии отключен четвертый энергоблок

Происшествия
26 апреля, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Радиационная обстановка в районе станции - в пределах нормы
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Кольской АЭС был отключен от сети из-за отказа на транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС.

Нагрузка Кольской АЭС снижена до 880 МВт, сообщил "Росэнергоатом".

Отмечается, что отключение энергоблока было произведено в соответствии с диспетчерскими ограничениями, радиационная обстановка в районе Кольской АЭС находится в пределах нормы.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. 

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