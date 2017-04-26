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ГП: Кипр выдал России обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании "ЮКОС"

Происшествия
26 апреля, 21:45 UTC+3
В РФ экстрадирован Вячеслав Шимкевич, которому вменяется пособничество в присвоении имущества и отмывание денег
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Материал из 1 страницы
© Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании "ЮКОС". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"26 апреля по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича. Российскими правоохранительными органами он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении чужого имущества") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере")", - сказал Куренной.

Шимкевич с марта 2005 года по май 2006-го являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО "Рекма В.Г." Как отмечается, в этот период в составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании "Томскнефть" ВНК, которая являлась дочерней компанией ОАО "НК "ЮКОС", и денежных средств ее дочернего ООО "Томскнефть-Сервис. После этого Шимкевич также участвовал в легализации полученного имущества и денежных средств.

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