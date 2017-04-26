В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки

КАЛИНИНГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Двенадцать членов ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов" задержаны в Калининграде. Все являются выходцами из республик Средней Азии. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны двенадцать выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлен лидер ячейки, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления экстремистской направленности. По информации правоохранительных органов, задержанный осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах эмиссаров международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов".

"В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - уточняет ведомство.

В ближайшей перспективе запланированы мероприятия по выдворению задержанных иностранных граждан в страну, откуда они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

Задержание проводилось сотрудниками регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области.