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В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки

Происшествия
26 апреля, 23:13 дата обновления: 26 апреля, 23:16 UTC+3
Все задержанные являются выходцами из Средней Азии, они подозреваются в причастности к вербовочной деятельности
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© Центр общественных связей ФСБ России/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Двенадцать членов ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов" задержаны в Калининграде. Все являются выходцами из республик Средней Азии. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны двенадцать выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - говорится в сообщении.

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлен лидер ячейки, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления экстремистской направленности. По информации правоохранительных органов, задержанный осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах эмиссаров международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов".

"В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - уточняет ведомство.

В ближайшей перспективе запланированы мероприятия по выдворению задержанных иностранных граждан в страну, откуда они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.
Задержание проводилось сотрудниками регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области.

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