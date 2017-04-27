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ABC: раненный в штате Делавэр полицейский скончался

Происшествия
27 апреля, 1:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Нападавший забаррикадировался в одном из домов

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полицейский, который был ранен в среду неизвестным мужчиной в пригороде американского Уилмингтона (штат Делавэр), скончался. Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC.

Медикам не удалось спасти жизнь стража порядка. Его имя не раскрывается, так как близкие еще не были оповещены. Полицейское управление штата заявило, что обнаружило мужчину, который ранее ранил этого стража порядка из огнестрельного оружия. Он забаррикадировался в одном из домов и несколько раз выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ранее агентство Associated Press (AP), инцидент произошел недалеко от магазина. Полицейский в то время, когда на него напали, находился при исполнении. По словам свидетелей, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в стража порядка, в том числе когда тот уже лежал на земле.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране в прошлом году произошел целый ряд резонансных убийств блюстителей закона.

7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и два гражданских лица.

17 июля в Батон-Руже (штат Луизиана) темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил трех стражей порядка и трех ранил.

В ночь на 1 ноября в Де-Мойне (штат Айова) местный житель Скотт Майкл Грин застрелил двух полицейских.

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