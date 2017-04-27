В США пассажира сняли с авиарейса из-за необходимости посетить туалетную комнату до взлета

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Срочная необходимость посетить туалетную комнату стала причиной снятия с рейса пассажира авиакомпании Delta Airlines до начала захода воздушного судна на взлет. Об этом в среду сообщила газета USA Today.
По ее данным, случай произошел 18 апреля в аэропорту города Атланты (штат Джорджия). Когда самолет находился на рулежной дорожке, а пассажирам было велено оставаться пристегнутыми на своих местах, одному из находившихся в салоне мужчине Киме Гамильтону резко захотелось посетить уборную, поскольку сделать этого в воздушной гавани он не успел, так как опаздывал на рейс.
По свидетельству пострадавшего, в тот момент, когда ему потребовалось покинуть свое место, самолет ожидал в очереди на взлет. Гамильтон встал со своего места и быстро проследовал в хвостовую часть, где ему велели вернуться на свое место, так как в противном случае самолет мог потерять свое место в очереди. Однако мужчина не выдержал и в кратчайшие сроки посетил уборную, но экипаж практически в ту же минуту объявил, что воздушное судно возвращается к терминалу, чтобы снять с рейса пассажира.
Как отметила семейная пара, сидевшая близ Гамильтона, изначально было объявлено, что ожидание до взлета составит несколько минут, но самолет не двигался с места более получаса. Другие пассажиры также попытались оправдать действия Гамильтона, однако его все равно заставили покинуть лайнер. В авиакомпании не принесли извинений, а лишь заявили, что пассажир не выполнил требования, объявленные для всех находившихся на борту. Между тем нарушителю была компенсирована часть билета.
Это уже не первый скандальный случай, произошедший с американскими авиаперевозчиками в последнее время. Самый громкий из низ разгорелся 9 апреля вокруг авиакомпании United Airlines после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.
Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.
В минувший вторник еще один случай подпортил репутацию авиакомпании United Airlines: на борту следовавшего из Лондона в Чикаго самолета скончался один из самых больших кроликов в мире по кличке Саймон. По словам заводчика и бывшей хозяйки, за несколько часов до вылета животное было обследовано ветеринарами и было здорово, однако по прибытии в пункт назначения специалисты констатировали его смерть. Кролика планировалось переправить новому хозяину.