В США пассажира сняли с авиарейса из-за необходимости посетить туалетную комнату до взлета

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Срочная необходимость посетить туалетную комнату стала причиной снятия с рейса пассажира авиакомпании Delta Airlines до начала захода воздушного судна на взлет. Об этом в среду сообщила газета USA Today.

По ее данным, случай произошел 18 апреля в аэропорту города Атланты (штат Джорджия). Когда самолет находился на рулежной дорожке, а пассажирам было велено оставаться пристегнутыми на своих местах, одному из находившихся в салоне мужчине Киме Гамильтону резко захотелось посетить уборную, поскольку сделать этого в воздушной гавани он не успел, так как опаздывал на рейс.

По свидетельству пострадавшего, в тот момент, когда ему потребовалось покинуть свое место, самолет ожидал в очереди на взлет. Гамильтон встал со своего места и быстро проследовал в хвостовую часть, где ему велели вернуться на свое место, так как в противном случае самолет мог потерять свое место в очереди. Однако мужчина не выдержал и в кратчайшие сроки посетил уборную, но экипаж практически в ту же минуту объявил, что воздушное судно возвращается к терминалу, чтобы снять с рейса пассажира.

Как отметила семейная пара, сидевшая близ Гамильтона, изначально было объявлено, что ожидание до взлета составит несколько минут, но самолет не двигался с места более получаса. Другие пассажиры также попытались оправдать действия Гамильтона, однако его все равно заставили покинуть лайнер. В авиакомпании не принесли извинений, а лишь заявили, что пассажир не выполнил требования, объявленные для всех находившихся на борту. Между тем нарушителю была компенсирована часть билета.

Скандалы вокруг United Airlines

Это уже не первый скандальный случай, произошедший с американскими авиаперевозчиками в последнее время. Самый громкий из низ разгорелся 9 апреля вокруг авиакомпании United Airlines после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

В минувший вторник еще один случай подпортил репутацию авиакомпании United Airlines: на борту следовавшего из Лондона в Чикаго самолета скончался один из самых больших кроликов в мире по кличке Саймон. По словам заводчика и бывшей хозяйки, за несколько часов до вылета животное было обследовано ветеринарами и было здорово, однако по прибытии в пункт назначения специалисты констатировали его смерть. Кролика планировалось переправить новому хозяину.