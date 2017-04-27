Военный вертолет США разбился около Гуама

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел катастрофу, упав в воду около острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВМС США.

Экипаж в составе трех человек спасен. "Инцидент произошел во время выполнения штатных действий в воздухе. Вертолет Sea Hawk приписан штурмовой эскадрилье морского базирования и временно дислоцирован на эскадренном миноносце Dewey. Обстоятельства инцидента расследуются", - уточнили в ВМС США.

В состав экипажа входили два летчика и еще один военнослужащий. "Военные врачи на борту корабля проводят обследование членов экипажа, которые, очевидно, не пострадали", - информировала пресс-служба ВМС.

Эскадренный миноносец Dewey в сопровождении еще одного корабля вышли из порта Сан-Диего (штат Калифорния) 31 марта. Они идут в западную часть Тихого океана