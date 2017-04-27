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В Самурском лесу на юге Дагестана произошел пожар

Происшествия
27 апреля, 9:52 дата обновления: 27 апреля, 10:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, апреля. /ТАСС

Угрозы населенным пунктам в результате возгорания нет

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МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в заповеднике "Самурский" на юге Дагестана, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану.

"Накануне вечером поступила информация о том, что в Магарамкентском районе Дагестана на территории государственного природного заповедника "Самурский" горят кустарники и сухая трава", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к тушению пожара привлечен вертолет. Угрозы населенным пунктам нет.

 

Утром в четверг пожарным удалось локализовать возгорание. "На данный момент пожар удалось локализовать на площади 3 га", - сказал собеседник агентства.

Самурский лес - массив субтропических лиановых лесов в России, расположен в Магарамкентском районе Дагестана примерно в 200 км к юго-востоку от Махачкалы и в Хачмазском районе Азербайджана. На территории России Самурский лес входит в Самурский государственный природный заказник площадью 11200 га, в котором расположено семь населенных пунктов сельского типа и три пограничные заставы.

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