Установлены приметы подозреваемого, который застрелил адвоката на севере Москвы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого в убийстве адвоката на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"Следователями управления проведено 4 осмотра места происшествия, в ходе которых изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, изучены записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных в подъезде. В настоящее время благодаря грамотно спланированным следственным действиям удалось установить приметы нападавшего", - сообщили в ГСУ.

В столичном главке СК также отметили, что по поручению руководителя ГСУ Александра Дрыманова уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ столицы.

По данным следствия, накануне вечером в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 40-летнюю женщину- адвоката и скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). "Следователи рассматривают различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей", - сказали в СК.

Ранее информированный источник сообщил, что убитая - адвокат Наталья Вавилина - числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи". По данным источника, у убитой было найдено адвокатское удостоверение.