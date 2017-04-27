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В Киргизии начались выплаты родным погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Бишкеком

Происшествия
27 апреля, 10:15 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Сумма выплат в каждом случае зависит от ущерба, заявили в кабмине республики

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БИШКЕК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Киргизии начали выплаты денежных средств родственникам погибших и пострадавшим в результате крушения в бишкекском аэропорту Манас грузового Boeing. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

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По ее данным, речь идет о деньгах, которые ранее безвозмездно перечислили на спецсчет жители республики. "Денежные средства, поступившие на специальный счет МЧС в помощь пострадавшим, будут перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиационной катастрофы самолета Boeing 747", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе напомнили, что в общей сложности на спецсчет поступило 100,5 млн сомов (около $1,49 млн).

В кабинете министров подчеркнули, что во избежание "разного рода махинаций" и в целях "рационального использования выделенных денежных средств" процесс покупки жилья пострадавшими будет отслеживаться правительственной комиссией. Как заверили корреспондента ТАСС в кабинете министров республики, сумма выплат в каждом конкретном случае "варьируется в зависимости от полученного ущерба".

"Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, потерпевший крушение", - подчеркивается в сообщении. Ранее киргизские власти заверили, что переговоры с данной авиакомпанией о выплате компенсации пострадавшим продолжаются.

Следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул Boeing 16 января при заходе на посадку в аэропорту Манас упал на расположенный поблизости дачный поселок, в котором постоянно проживали люди. В результате крушения погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа, еще 27 человек обратились после ЧП за медицинской помощью. Во время падения лайнер полностью или частично снес 26 одноэтажных жилых домов.

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Крушение грузового самолета в Киргизии
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