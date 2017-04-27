Бастрыкин сообщил о разветвленной сети центров поддержки терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Деятельность экстремистов и террористов все больше направлена на разрушение институтов государственной власти, создана целая разветвленная сеть поддержки экстремизма и терроризма. Об этом заявил на открывшемся в Таврическом дворце в Петербурге первом совместном заседании коллегии Следственных комитетов Армении, Белоруссии и России глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Террористов и экстремистов объединяет одно: использование самых кровавых и самых грязных методов и средств. В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих политических задач - прежде всего дестабилизации государственной власти и разрушения государственных институтов", - подчеркнул глава СК РФ.

"Кроме того, укрепляется разветвленная сеть центров финансирования, подготовки, информационной и пропагандистской поддержки экстремистов и террористов", - добавил Бастрыкин.

В этой связи, подчеркнул он, "сложная оперативная обстановка требует координации усилий, ужесточения контроля миграционных потоков, пресечения вербовочной деятельности со стороны международных террористических организаций, ликвидации их ресурсного и финансового обеспечения".

Также Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет в 2016 году возбудил свыше 1,1 тыс. уголовных дел о терроризме и экстремизме. "В 2016 году следователями СК РФ возбуждено 882 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористической направленности", - сообщил Бастрыкин.

В суд было направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме. По многим делам уже вынесены обвинительные приговоры, отметил глава СК РФ.

Заседание открылось с минуты молчания в память о погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля.