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Глава СК: раскрываемость убийств в 2016 году в РФ превысила 90%

Происшествия
27 апреля, 11:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Александр Бастрыкин также сообщил, что раскрываемость изнасилований выросла до 97%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в России растет: в прошлом году раскрываемость убийств достигла 91%, а изнасилований - 97%. Об этом в четверг сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на первом совместном заседании коллегии Следственных комитетов РФ, Армении и Белоруссии, которое открылось в Петербурге.

"В прошлом году возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость убийств составила 91%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда - 92%, изнасилований - 97%", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что всего в прошлом году в СК поступило почти 800 тыс. сообщений о преступлениях, было возбуждено свыше 145 тыс. уголовных дел.

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Темы
Коллегия СК России, Белоруссии и Армении
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