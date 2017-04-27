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СК РФ в прошлом году возбудил 23 тыс. уголовных дел по фактам коррупции

Происшествия
27 апреля, 11:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Александр Бастрыкин отметил, что окончено свыше 13,5 тыс. уголовных дел по коррупции, в их числе 57 уголовных дел в отношении ОПГ и 6 дел в отношении преступных сообществ и преступных организаций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях проверил Следственный комитет РФ в 2016 году, по ним было возбуждено 23 тысячи уголовных дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на первом совместном заседании коллегии Следственных комитетов РФ, Армении и Белоруссии, которое открылось в Петербурге.

"В 2016 году следователями СК проверено свыше 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 23 тысячи уголовных дел", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что "окончено свыше 13,5 тыс. уголовных дел по коррупции, в их числе 57 уголовных дел в отношении организованных преступных групп и 6 дел в отношении преступных сообществ и преступных организаций".

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Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Коллегия СК России, Белоруссии и Армении
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