СК РФ в прошлом году возбудил 23 тыс. уголовных дел по фактам коррупции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях проверил Следственный комитет РФ в 2016 году, по ним было возбуждено 23 тысячи уголовных дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на первом совместном заседании коллегии Следственных комитетов РФ, Армении и Белоруссии, которое открылось в Петербурге.

"В 2016 году следователями СК проверено свыше 35 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 23 тысячи уголовных дел", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что "окончено свыше 13,5 тыс. уголовных дел по коррупции, в их числе 57 уголовных дел в отношении организованных преступных групп и 6 дел в отношении преступных сообществ и преступных организаций".