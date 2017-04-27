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Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл

Происшествия
27 апреля, 11:25 дата обновления: 27 апреля, 11:35 UTC+3

Объекты недвижимости, подпадающие под арест, расположены в Республике Марий Эл и Москве

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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"Суд наложил обеспечительный арест на земельные участки, помещения и здания в Республике Марий Эл и Москве, находящиеся в собственности обвиняемого Маркелова", - сказала она, уточнив, что речь идет о 23 объектах недвижимости. 

Представитель суда сообщила, что обеспечительные меры также наложены на земельный участок и здание в Марий Эл, принадлежащие предполагаемой сообщнице бывшего губернатора Наталье Кожановой.

Накануне адвокат бывшего губернатора Сергей Севрук рассказал, что обеспечительный арест был наложен на три квартиры Маркелова - одну в Москве и две в Йошкар-Оле, а также на две квартиры, принадлежащие его мачехе.

Дело о взятке

13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки", его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

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По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Никто из фигурантов дела не признает своей вины. Маркелов ранее в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" предпринимателем Николаем Кривашом. По словам Макелова, "Криваш купил "Тепличное" за 250 млн рублей, это адекватная цена за предприятие, в собственности которого 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота". По решению Басманного суда столицы Маркелов и Кожанова были заключены под стражу до 12 июня.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. 

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Борьба с коррупцией Дело экс-главы Марий Эл Коррупционные скандалы
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