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СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154

Происшествия
27 апреля, 11:57 дата обновления: 27 апреля, 12:02 UTC+3

В ведомстве также сообщили, что причины крушения самолета будут установлены после летно-технических экспертиз

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Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ

Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ

© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что перегрузка стала причиной крушения самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - заявила Петренко.

Она отметила, что "окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз". "Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", - подчеркнула представитель СК.

ТАСС/Ruptly

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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