СМИ: во Франции бездомный врезался на автомобиле в ворота префектуры

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мужчина в среду врезался на автомобиле в ограждение и въехал во двор префектуры департамента Савойя в городе Шамбери (Франция). Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
По ее сведениям, инцидент произошел около 21 часа по местному времени (22:00 мск). После того как автомобиль, в котором находился газовый баллон, оказался во дворе префектуры, мужчина вышел из машины с ножом, после чего был нейтрализован сотрудниками полиции с помощью электрошокового устройства Taser.
48-летний мужчина не имеет определенного места жительства и несколько раз наблюдался у психиатров. Полиция рассматривает все причины произошедшего, однако версия теракта не является основной.