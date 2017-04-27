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Подмосковный чиновник приговорен к 9,5 годам за махинации с землей на 700 млн рублей

Происшествия
27 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Вадим Приймак и два его подельника обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступных действий

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил чиновника к 9,5 годам заключения за незаконный оборот земельных участков на 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Суд вынес приговор в отношении Главы сельского поселения Константиновское Раменского района Вадима Приймака и двух его подельников. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. ч. 2,3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступных действий (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Следствием и судом установлено, что в начале 2012 года Приймак создал преступное сообщество, в которое вошел Михаил Домников, начальник Раменского отдела Федеральной кадастровой палаты Анна Хайбуллина, геодезист Андрей Соленов, риэлтор Алексей Пушилин и предприниматель Михаил Ржевский.

С 2012 года по 2013 год чиновник и его сообщники совершили шес эпизодов незаконного оборота земель лесного фонда Раменского района площадью около 36,5 гектаров и стоимостью более 700 млн рублей. Также, по данным следствия, они обвиняются еще в одном эпизоде легализации имущества.

Преступная деятельность группы была выявлена ходе расследования еще одного уголовного дела о мошенничестве в отношении Приймака, за которое он осужден на 3,5 года. Дело в отношении Соленова, заключившего досудебное соглашение, а также дела против Домникова и Пушилина, скрывшихся и объявленных в розыск, выделены в отдельное производство.

Суд приговорил Вадима Приймака к 9,5 годам колонии строгого режима, Анну Хайбуллину - к 6 годам колонии общего режима, Михаила Ржевского - к 3,5 годам колонии строгого режима.

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