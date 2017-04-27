Суд отклонил ходатайство уральского ловца покемонов в храме о повторной экспертизе роликов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство блогера Соколовского, ловившего покемонов в храме, о проведении повторной экспертизы снятых им видеороликов, сообщили ТАСС в инстанции. Ранее сообщалось, что адвокаты Соколовского подали ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ.

"Суд постановил отклонить ходатайство о проведении повторной экспертизы", - сказали там.

В начале августа 2016 года блогер снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было заведено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска его дома ручка с видеокамерой. Соколовский помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.