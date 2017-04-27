Движение поездов на оранжевой линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в Telegram.

"12:45 Движение по всем линиям метрополитена осуществляется в соответствии с графиком", - говорится с сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что пассажир, упавший на пути, скончался на месте от полученных травм.

"Погибший, москвич, которому на вид около 40 лет, получил травму, несовместимую с жизнью", - сказал он.