Срок следствия по делу экс-замглавкома ВВ МВД Варчука продлен до 5 июля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Срок следствия по уголовному делу о получении взятки бывшим заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеславом Варчуком продлен до 5 июля.

Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на продление обвиняемому срока ареста.

"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 5 июля включительно", - сказал судья, оглашая материалы дела. До этого же времени Московский гарнизонный военный суд (МГВС)продлил ранее и меру пресечения в отношении Варчука.

В ходе заседания защита просила избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения - домашний арест или освобождение под залог в размере 20 млн рублей. В качестве залогодателя выступила супруга Варчука. По утверждению адвокатов, Варчук не намерен скрываться, а также не в состоянии влиять на ход расследования. Сам обвиняемый, который участвовал в заседании по видео- конференц-связи из СИЗО, не стал выступать в суде, лишь поддержав доводы защитников.

Выслушав позиции сторон, суд оставил обвиняемого в СИЗО, не найдя оснований для смягчения ему меры пресечения.

При этом Варчук не признает вину в получении взятки в 10 млн рублей.

"Варчук признает наличие гражданско-правовых отношений, но ни о какой взятке речи не было. В этих отношениях не было состава преступления", - сказал защитник.

Дело о взятке

Дело в отношении генерала было возбуждено 3 марта военным следствием ГСУ СК РФ по Москве. В этот же день он был задержан, а 5 марта суд санкционировал его арест. В качестве предполагаемого посредника в получении взятки арестован его заместитель Александр Костин. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Как считает следствие, Костин получил 10 млн рублей в виде взятки в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей.

Как следует из материалов дела, Варчук с целью скрыть преступление склонил своего подчиненного Кузнецова внести в кассу бюджетного учреждения деньги в размере 10 млн рублей от имени Костина. Однако защита настаивает на необоснованности данной позиции следствия.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово- экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД. В ноябре 2016 года он ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста.