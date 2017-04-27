Инкассаторская машина столкнулась с грузовиком на Кубани, есть жертвы

КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Трое инкассаторов и водитель грузовика погибли при столкновении инкассаторского автомобиля и большегруза в Тимашевском районе Краснодарского края.

Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"В результате аварии водитель грузовика, а также водитель и два пассажира микроавтобуса от полученных травм скончались на месте" - сообщил представитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 12:00 мск на 14-м километре автодороги Тимашевск - Полтавская. "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford", - отметили в пресс-службе. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Организовано реверсивное движение.