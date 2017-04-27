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В квартире напавшего на полицейских в Реюньоне нашли оружие

Происшествия
27 апреля, 14:01 дата обновления: 27 апреля, 14:25 UTC+3

Мать подозреваемого, находившаяся в квартире во время обыска, была задержана и временно помещена под стражу

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ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Несколько единиц оружия и ингредиенты для изготовления зажигательной смеси были обнаружены в квартире мужчины, открывшего огонь по полицейским во французском Реюньоне. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава МВД Франции Маттиас Фекль.

"Нападавший, в доме которого проводился обыск по факту оправдания терроризма, был задержан, и сейчас ведется следствие. Его мать, присутствовавшая в квартире, также была задержана и временно помещена под стражу. Дома у него было обнаружено и изъято множество оружия и различные приспособления, позволяющие изготавливать коктейли Молотова", - говорится в заявлении главы МВД.

Инцидент со стрельбой в адрес полицейских произошел на французском острове Реюньон в Индийском океане в четверг утром. По имеющимся данным, виновником происшествия оказался 20-летний молодой человек, который "недавно принял ислам" и подозревается в связях с радикальными исламистами.

Как пояснили в префектуре Реюньона, перестрелка возникла после того, как полицейские пытались задержать подозреваемого. "Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских и открыл по ним огонь", - пояснили в местном управлении внутренних дел.

В результате инцидента двое полицейских получили ранения. "Они помещены сейчас в больницу, но их жизнь вне опасности", - уточнил Фекль.

Сейчас во Франции действует режим ЧП, который был введен сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Тогда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. Изначально предполагалось, что режим будет действовать три месяца, однако власти неоднократно продлевали чрезвычайное положение ввиду высокого уровня террористической угрозы.

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