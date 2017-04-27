Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с другим судном в Черном море получило пробоину, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
"27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.
В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.