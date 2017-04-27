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Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор

Происшествия
27 апреля, 15:12 дата обновления: 27 апреля, 15:56 UTC+3

Экипаж судна спасен сотрудниками береговой охраны Турции

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Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"

© EPA/SERGEI SUPINSKY

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ "Лиман" затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - сказали в ведомстве.

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Исследовательское судно ЧФ РФ "Лиман". Досье

"Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля "Лиман" - очередная дезинформация", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. Сразу после получения сигнала SOS в район столкновения были направлены четыре спасательных судна Береговой охраны Турции, в том числе два скоростных катера. 

"В 14:48 (время совпадает с московским) российское судно затонуло. Как мы ранее говорили, все российские моряки, 78 человек, спасены и находятся на борту наших катеров береговой охраны", - сообщили в пресс-службе Береговой охраны Турции. Грузовое судно, с которым произошло столкновение, "почти не получило существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту".

Позднее в береговой охране уточнили, что часть экипажа с "Лимана" взял на борт Youzarsif-Н.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. По предварительным данным, причиной столкновения стала низкая видимость из-за тумана. 

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