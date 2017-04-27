Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, признанного виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Сугробова виновным и назначить ему по совокупности наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья. Согласно приговору, Сугробов лишен также звания генерал-лейтенанта полиции.

Защита осужденного заявила, что 28 апреля обжалует приговор. "В итоге пострадавшими становятся те, кто подрывал экономическую безопасность, а злодеями оказываются те, кто ее защищал", - добавил адвокат Эдуард Исецкий.

Он отметил, что арест с имущества всех фигурантов был снят. "Основная цель ст. 210 УК РФ - финансовая заинтересованность. Суд ее не установил, основным мотивом преступления суд посчитал получение внеочередных званий и наград", - отметил Исецкий.

Суть преступлений

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, Денис Сугробов в 2011 создал преступное сообщество из числа его подчиненных. По ее словам, совместно со своим заместителем Борисом Колесниковым Сугробов разработал и общую схему совершения преступлений, которая заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Петренко отметила, что бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач.

"В итоге они получили материальную выгоду в виде карьерного роста... значительных денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград", - сообщила Петренко. Например, Сугробову в порядке поощрения было присвоено звание генерал-лейтенант полиции, он был награжден и ведомственными медалями, а в 2011-2013 гг. он получил премии в размере более 1,3 млн рублей.

Среди потерпевших, в отношении которых было инициировано незаконное уголовное преследование, главный врач ЦКБ, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и.о. ректора Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, врио руководителя Управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты. "Всего по уголовному делу признано потерпевшими 30 человек. После задержания участников преступного сообщества незаконное уголовное преследование в отношении потерпевших было прекращено либо они были оправданы судом", - сказала Петренко.

Она напомнила, что ранее еще 11 человек понесли наказание за совершение указанных преступлений. В их числе четверо бывших сотрудников и руководителей ГУЭБиПК: Максим Назаров, Алексей Боднар, Евгений Сечин, Евгений Голубцов.