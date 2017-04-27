Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главу Роснано Меламеда

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 11 мая срока домашнего ареста бывшего главы Роснано Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн руб. из средств компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Меламеду законным, жалобу его защиты отклонила", - уточнили в пресс-службе.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в Роснано в отношении бывших руководителей компании - Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из Роснано, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.