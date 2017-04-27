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Суд прекратил уголовное дело против генерала МВД Колесникова в связи с его смертью

Происшествия
27 апреля, 15:40 дата обновления: 27 апреля, 15:57 UTC+3

Также суд снял арест с имущества экс-заместителя бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал виновным экс-заместителя бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова генерала Бориса Колесникова, но прекратил в его отношении уголовное преследование в связи со смертью.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Колесникова виновным и прекратить в его отношении уголовное дело в связи с его смертью", - огласила решение судья.

Также суд снял арест с имущества Колесникова.

В четверг Мосгорсуд приговорил на сроки заключения от 4 до 22 лет Сугробова и других фигурантов дела, в том числе его бывших подчиненных. Самый небольшой срок - 4 года - получил предприниматель Скакунов. К 22 годам был приговорен Сугробов, его подчиненные: Косоуров - к 19 годам, Чередниченко - к 18 годам, Борисовский - к 17 годам, Муллаяров - к 20 годам, Шерманов - к 18 годам, Назаров - к 17 годам, Пономарев - к 17 годам колонии строгого режима. Также суд лишил всех сотрудников званий от майора до генерал-лейтенанта и запретил занимать должности в правоохранительных органах.

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