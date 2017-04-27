Спасенный экипаж российского судна "Лиман" переправляют на корабль ВМС Турции

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АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Экипаж затонувшего у берегов Турции исследовательского судна Черноморского флота РФ "Лиман" переправляется на борт одного из турецких военных кораблей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Береговой охраны Турции.
"В настоящее время российские моряки переправляются на борт военного корабля ВМС Турции", - сказал сотрудник управления.
В пресс-службе не уточнили название турецкого корабля и точку, где осуществляется переправка экипажа.
"Лиман" 27 апреля столкнулся в Черном море с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того, в результате российское судно затонуло, весь экипаж был спасен, второе судно не пострадало.
Как сообщили ранее в управлении Береговой охраны Турции, из 78 членов экипажа российского судна 37 и 15 были взяты на борт двух спасательных катеров, 15 моряков взял на борт экипаж Youzarsif-H. В Минобороны РФ заявили, что экипаж "Лимана" планируется эвакуировать на российский корабль.