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Спасенный экипаж российского судна "Лиман" переправляют на корабль ВМС Турции

Происшествия
27 апреля, 16:32 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Российский корабль в четверг столкнулся в Черном море с грузовым судном под флагом Того, в результате "Лиман" затонул, однако весь экипаж удалось спасти

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АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Экипаж затонувшего у берегов Турции исследовательского судна Черноморского флота РФ "Лиман" переправляется на борт одного из турецких военных кораблей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Береговой охраны Турции.

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Исследовательское судно ЧФ РФ "Лиман". Досье

"В настоящее время российские моряки переправляются на борт военного корабля ВМС Турции", - сказал сотрудник управления.

В пресс-службе не уточнили название турецкого корабля и точку, где осуществляется переправка экипажа.

"Лиман" 27 апреля столкнулся в Черном море с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того, в результате российское судно затонуло, весь экипаж был спасен, второе судно не пострадало.

Как сообщили ранее в управлении Береговой охраны Турции, из 78 членов экипажа российского судна 37 и 15 были взяты на борт двух спасательных катеров, 15 моряков взял на борт экипаж Youzarsif-H. В Минобороны РФ заявили, что экипаж "Лимана" планируется эвакуировать на российский корабль.

ТАСС/Ruptly/Reuters

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