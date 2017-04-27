В офисе "Открытой России" в центре Москвы изымают документы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правоохранители пришли в офис "Открытой России" в центре Москвы для выемки документов. Об этом сегодня ТАСС сообщил информированный источник.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму столичной полиции при силовой поддержке бойцов спецназа проводят оперативные мероприятия в здании, где расположен офис "Открытой России" в центре Москвы", - сказал он, не уточнив, с чем связана выемка документации. По словам источника, в офисе изымают документы, относящиеся к финансовой деятельности организации, а также электронные информационные носители.

В настоящее время ТАСС не располагает официальным комментарием пресс-службы УМВД по Москве.

26 апреля по результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации: OR (Otkrytaya Rossia) (Открытая Россия, Великобритания). В четверг Минюст России включил в том числе "Открытую Россию" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, говорится на сайте ведомства.

"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине.