Полицейские открыли огонь по неизвестному в одной из больниц Берлина

БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стражи порядка открыли огонь по мужчине в больнице, расположенной в берлинском районе Кройцберг.

Он получил ранение в ногу, сообщила представитель правоохранительных органов.

Инцидент произошел в отделе реанимации. Что вынудило стражей порядка открыть огонь, пока не сообщается.

По данным газеты Die Welt, психически нездоровый мужчина стал вести себя агрессивно, и сотрудники больницы вызвали полицейских.

В настоящее время подъезды к реанимации перекрыты. На месте работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.