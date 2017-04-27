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Полицейские открыли огонь по неизвестному в одной из больниц Берлина

Происшествия
27 апреля, 17:43 дата обновления: 27 апреля, 17:49 UTC+3

Инцидент произошел в отделении реанимации, мужчина получил ранение в ногу

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стражи порядка открыли огонь по мужчине в больнице, расположенной в берлинском районе Кройцберг.

Он получил ранение в ногу, сообщила представитель правоохранительных органов.

 

Инцидент произошел в отделе реанимации. Что вынудило стражей порядка открыть огонь, пока не сообщается.

По данным газеты Die Welt, психически нездоровый мужчина стал вести себя агрессивно, и сотрудники больницы вызвали полицейских.

В настоящее время подъезды к реанимации перекрыты. На месте работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.

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