Полицейские открыли огонь по неизвестному в одной из больниц Берлина

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стражи порядка открыли огонь по мужчине в больнице, расположенной в берлинском районе Кройцберг.
Он получил ранение в ногу, сообщила представитель правоохранительных органов.
Инцидент произошел в отделе реанимации. Что вынудило стражей порядка открыть огонь, пока не сообщается.
По данным газеты Die Welt, психически нездоровый мужчина стал вести себя агрессивно, и сотрудники больницы вызвали полицейских.
В настоящее время подъезды к реанимации перекрыты. На месте работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.