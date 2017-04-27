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AFP: в Париже неизвестные ограбили квартиру премьера Франции

Происшествия
27 апреля, 18:52 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Бернар Казнёв несколько месяцев назад настоял, чтобы перед его квартирой не нес дежурство полицейский патруль, так как полицейские должны быть задействованы в операциях по предотвращению терактов

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Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Неизвестные грабители проникли в парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнёва. Об этом агентству AFP сообщили в четверг помощники французского политика.

Они подчеркнули, что "все указывает на то, что взломщики не знали, что речь идет о квартире премьер-министра Франции". По данным из окружения Казнёва, "никаких служебных документов в квартире не хранилось".

Ограбление произошло 24 апреля, на следующий день после первого тура выборов. "Премьер-министр еще несколько месяцев назад сам настоял на том, чтобы перед его квартирой не нес дежурство полицейский патруль, так как полицейские сейчас должны быть максимально задействованы в операциях по предотвращению терактов", - сообщили источники в Матиньонском дворце.

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Казнёв, Бернар
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