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СК возбудил дело в отношении пяти полицейских в Петербурге за превышение полномочий

Происшествия
27 апреля, 19:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

По данным следствия, замначальника полиции УМВД по Выборгскому району и четыре оперуполномоченных вступили в сговор для имитации работы по выявлению наркопреступлений

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции УМВД России по Выборгскому району и четырех оперуполномоченных по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Они вступили в сговор для имитации работы по выявлению наркопреступлений.

"Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по материалам, представленным УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле этого года заместитель начальника 20 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга и четыре оперуполномоченных уголовного розыска вступили в преступный сговор для создания видимости эффективной работы по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Так, фигуранты дела избили потерпевшего и принудили его к оказанию им помощи в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.

"26 апреля 2017 года два оперуполномоченных в отделе полиции передали местному жителю пакет с психотропным веществом - амфетамином массой 1,51 г, который он должен был оставить в тайнике у одного из домов по улице Смолячкова, после чего приискать лицо, которое должно было его приобрести, после чего быть незаконно привлечено к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Задуманное им совершить не удалось - подозреваемые были задержаны сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос об их аресте.

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